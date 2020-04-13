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2:29   13 Апреля 2020
Политика

Джонсон записал первый ролик после госпитализации с COVID-19 с благодарностями врачам

Джонсон записал первый ролик после госпитализации с COVID-19 с благодарностями врачам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписался из больницы после лечения от COVID-19 и записал видеообращение, поблагодарив врачей.

Джонсон выразил благодарность медикам, которые занимались его лечением, сообщает РИА Новости. По его словам, Национальная служба здравоохранения спасла ему жизнь. Врачи следили за состоянием политика днем и ночью и предпринимали все необходимые меры.

Премьер-министр выразил уверенность, что, имея таких медиков, Великобритания справится с коронавирусом. Он также отметил, что благодарен всем тем, кто продолжает соблюдать самоизоляцию в условиях пандемии.

Джонсон сообщил о заражении инфекцией еще 27 марта, однако отправился в больницу только 6 апреля. Спустя некоторое время после попадания в больницу Джонсона перевели в реанимацию. 

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Автор: Яна Либерман
#великобритания #врачи #видеообращение #борис джонсон #коронавирус

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