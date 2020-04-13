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МИД РФ назвал неконструктивными обвинения США в адрес ВОЗ из-за растущей эпидемии в стране

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1:59   13 Апреля 2020
Политика

МИД РФ назвал неконструктивными обвинения США в адрес ВОЗ из-за растущей эпидемии в стране

МИД РФ назвал неконструктивными обвинения США в адрес ВОЗ из-за растущей эпидемии в стране

Президент США Дональд Трамп пытается переложить ответственность за ухудшившуюся ситуацию с коронавирусом в стране на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), считают в Министерстве иностранных дел РФ.

Такие действия вызывают обеспокоенность на фоне стремительного роста числа заболевших COVID-19, сообщает РИА Новости. МИД РФ не считает, что ВОЗ "прозевала" коронавирус и уделяла внимание Китаю в ущерб другим странам. Подобная позиция Трампа является неконструктивной на фоне происходящего в США.

Также в российском ведомстве напомнили, что в итоговом заявлении саммита "Группы двадцати" с участием США признана центральная роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом. На фоне этого обвинения США кажутся еще более нелогичными.

"Считаем исключительно важным избегать политизации ситуации вокруг пандемии", – отметили в ведомстве.

США находится на первом месте среди всех стран мира по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Насчитывается более 550 тыс. случаев заражения. Из них более 31 тыс. пациентов выздоровели, более 21 тыс. погибли.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дональд трамп #сша #мид рф #воз #коронавирус

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