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1:23   13 Апреля 2020
Армия

NI назвал российский комплекс "Искандер" большой проблемой для НАТО

NI назвал российский комплекс "Искандер" большой проблемой для НАТО

Российские комплексы "Искандер" являются большой проблемой для стран Североатлантического альянса. О страхе НАТО перед вооружением РФ пишет американский журнал National Interest.

"Искандеры" размещены в различных регионах России. Развертывание этих комплексов в Калининградской области предполагает, что в зоне поражения могут оказаться территории Эстонии, Польши, Латвии и Литвы, отмечает издание.

Дальность ракеты "Искандер" составляет порядка 500 километров. Система может нести боеголовки весом до 700 килограммов, при этом транспортер комплекса способен перевозить две ракеты.

Однако "Искандеры" не несут ядерные боезаряды, поэтому риск подобной конфронтации является минимальным, пишет NI. Авторы замечают, что потенциал российского вооружения с огромным ракетным арсеналом является впечатляющим.

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Автор: Илья Романович
#россия #нато #искандер

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