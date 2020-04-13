Вирусолог назвал устойчивую перед коронавирусом категорию граждан

Переболевшие пневмонией люди могут быть устойчивы к новой коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил вирусолог, профессор Анатолий Альштейн.

Медик отметил, что речь идет о пациентах, которые переболели пневмонией в начале года. Он предположил, что первые случаи заражения коронавирусом в России могли наблюдаться еще в январе и феврале, несмотря на то, что в стране вирус начал распространяться уже после Азии и Европы.

"Тесты на коронавирус в России появились в феврале, но их не делали больным пневмонией. Но уже тогда, когда тесты появились, были положительные результаты", — цитирует вирусолога Федеральное агентство новостей.

По словам Альштейна, после проведения исследований на антитела к коронавирусу у переболевших людей могут обнаружить устойчивость к инфекции. Это может свидетельствовать о том, что коронавирусной инфекцией нельзя заразиться повторно.