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Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД

Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД

 Глава МВД Турции сложил полномочия после введения комендантского часа

Глава МВД Турции сложил полномочия после введения комендантского часа
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0:23   13 Апреля 2020
Политика

Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД

Канцелярия турецкого лидера сообщила об отказе Эрдогана принимать отставку министра МВД

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не принял отставку министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу. Об этом сообщили представители канцелярии президента.

Эрдоган отказался принимать отставку главы МВД, который решил покинуть пост после проблем с введением комендантского часа. Сулейман Сойлу сделал соответствующее заявление на своей странице в социальной сети после критики и давления со стороны общественности.

В пятницу МВД Турции сообщило, что в связи с распространением коронавируса жители 31 провинции не могут выходить на улицы в течение 48 часов. Это уведомление вызвало большое скопление людей на улицах. Они намеревались запастить продуктами на следующие сутки. Решение Сулеймана Сойлу могло повысить угрозу распространения заболевания.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #эрдоган #мвд

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