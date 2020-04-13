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0:01   13 Апреля 2020
Общество

Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков не могут использовать москвичи

Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков не могут использовать москвичи

Мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", предназначенное для получения электронного пропуска в режиме самоизоляции, не будет работать в Москве. Подробнее об этом рассказали в Минкомсвязи.

Приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус", разработанное министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, не реализуется на территории Москвы. В столице будет организована собственная система цифровых пропусков, сообщают в ведомстве.

"Реализованное в настоящее время решение работает как платформенное и позволяет апробировать механизм оформления электронных пропусков в режиме самодекларации пользователем целей выхода из дома", – сказано в сообщении на сайте Минкомсвязи.

Пока приложение действует в тестовом режиме, сервис доступен для скачивания в App Store и Google Play. В министерстве обратили внимание, что для получения такого пропуска обязательна также регистрация на портале Госуслуг. 

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Автор: Илья Романович
#москва #пропуск #самоизоляция

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