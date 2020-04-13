Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков не могут использовать москвичи

Мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", предназначенное для получения электронного пропуска в режиме самоизоляции, не будет работать в Москве. Подробнее об этом рассказали в Минкомсвязи.

Приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус", разработанное министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, не реализуется на территории Москвы. В столице будет организована собственная система цифровых пропусков, сообщают в ведомстве.

"Реализованное в настоящее время решение работает как платформенное и позволяет апробировать механизм оформления электронных пропусков в режиме самодекларации пользователем целей выхода из дома", – сказано в сообщении на сайте Минкомсвязи.

Пока приложение действует в тестовом режиме, сервис доступен для скачивания в App Store и Google Play. В министерстве обратили внимание, что для получения такого пропуска обязательна также регистрация на портале Госуслуг.