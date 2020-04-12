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23:33   12 Апреля 2020
Политика

Глава МВД Турции сложил полномочия после введения комендантского часа

Глава МВД Турции сложил полномочия после введения комендантского часа

Глава министерства внутренних дел Турции покинул свой пост. Сулейман Сойлу сделал соответствующее заявление из-за собственной ошибки.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ушел в отставку 12 апреля. Соответствующее заявление бывший глава турецкого МВД сделал на своей странице в социальной сети Twitter, передает ТАСС.

Недавно Сойлу заявил о введении в стране комендантского часа на 48 часов. Ограничительные меры должны были сократить развитие эпидемии в Турции, но решение главы министерства, наоборот, вызвало беспорядки и массовое сосредоточение людей на улицах и в магазинах. Граждане страны намеревались запастись продуктами на два дня вперед.

"Ответственность за исполнение комендантского часа, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Я покидаю свой пост главы Министерства внутренних дел", — заявил экс-министр.

Ранее, 10 апреля в 23.00, Министерство внутренних дел Турции заявило о введении запрета для граждан покидать место жительства в течение 48 часов. Граждане в панике выстроились в длинные очереди за продуктами питания, образовалось массовое скопление людей.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #отставка #комендантский час

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