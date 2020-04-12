Глава МВД Турции сложил полномочия после введения комендантского часа

Глава министерства внутренних дел Турции покинул свой пост. Сулейман Сойлу сделал соответствующее заявление из-за собственной ошибки.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ушел в отставку 12 апреля. Соответствующее заявление бывший глава турецкого МВД сделал на своей странице в социальной сети Twitter, передает ТАСС.

Недавно Сойлу заявил о введении в стране комендантского часа на 48 часов. Ограничительные меры должны были сократить развитие эпидемии в Турции, но решение главы министерства, наоборот, вызвало беспорядки и массовое сосредоточение людей на улицах и в магазинах. Граждане страны намеревались запастись продуктами на два дня вперед.

"Ответственность за исполнение комендантского часа, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Я покидаю свой пост главы Министерства внутренних дел", — заявил экс-министр.

Ранее, 10 апреля в 23.00, Министерство внутренних дел Турции заявило о введении запрета для граждан покидать место жительства в течение 48 часов. Граждане в панике выстроились в длинные очереди за продуктами питания, образовалось массовое скопление людей.