Трамп назвал сделку ОПЕК+ отличной и поблагодарил Путина

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за новую сделку ОПЕК+.

Американский президент считает, что новое соглашение стало отличным для всех стран, написал он в своем Twitter. В случае с США, она поможет спасти сотни тысяч рабочих мест.

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all!