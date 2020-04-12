Путин, Трамп и король Сальман поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры, подтвердив сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Трехсторонние переговоры привели к поддержке достигнутого соглашения стран-участниц ОПЕК+ о сокращении добычи черного золота на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщает РИА Новости. Также главы государств обсудили реализацию стратегической безопасности.

Новое соглашение подразумевает, что сокращение нефтяной добычи начнется в мае 2020 года. Отмечается, что Мексика, которая дольше всего шла к договоренности, уменьшит добычу на 100 тыс. баррелей.