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22:09   12 Апреля 2020
Экономика

Путин, Трамп и король Сальман поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Путин, Трамп и король Сальман поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры, подтвердив сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Трехсторонние переговоры привели к поддержке достигнутого соглашения стран-участниц ОПЕК+ о сокращении добычи черного золота на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщает РИА Новости. Также главы государств обсудили реализацию стратегической безопасности.

Новое соглашение подразумевает, что сокращение нефтяной добычи начнется в мае 2020 года. Отмечается, что Мексика, которая дольше всего шла к договоренности, уменьшит добычу на 100 тыс. баррелей. 

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Автор: Василий Пименов
#владимир путин #дональд трамп #переговоры #саудовская аравия

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