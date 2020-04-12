Число погибших в Москве пациентов с коронавирусом возросло на 10 человек

Десять пациентов с диагностированной двусторонней пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве в результате вызванных осложнений. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации.

Скончались пациенты в возрасте от 39 до 90 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, такие как атеросклероз и кардиомиопатия. Самый молодой пациент страдал от гипертонии.

Общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом таким образом достигло 82 человек. В России в общей сложности зафиксировано 15 770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели около 1,3 тысячи человек, под наблюдением остаются еще порядка 150 тысяч, передает РИА Новости.