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21:34   12 Апреля 2020
Армия

ВСУ стягивает бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе

ВСУ стягивает бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе

Украинские военные укрепляют свои позиции на линии соприкосновения в Донбассе за счет бронированной техники. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, в месте дислокации 30-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое разведкой ЛНР были обнаружены две бронированные машины.

Также две бронированные машины были замечены на приусадебных участках села Новозвановка.

Помимо этого, в Станице Луганской выявлены еще три бронемашины украинской армии.

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Автор: Руслан Неглинный
#донбасс #всу #лнр

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