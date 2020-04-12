ВСУ стягивает бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе

Украинские военные укрепляют свои позиции на линии соприкосновения в Донбассе за счет бронированной техники. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, в месте дислокации 30-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое разведкой ЛНР были обнаружены две бронированные машины.

Также две бронированные машины были замечены на приусадебных участках села Новозвановка.

Помимо этого, в Станице Луганской выявлены еще три бронемашины украинской армии.