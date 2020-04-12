Минэнерго Казахстана сообщило о договоренностях по новой сделке ОПЕК+

Участники соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщил источник в Министерстве энергетики Казахстана.

Достижение договоренностей по сокращению добычи подтвердили несколько источников. В Минэнерго Казахстана сообщили РИА Новости, что страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом изначально планировалось, что снижение составит 10 миллионов баррелей.

Речь идет о договоренностях между 23 странами, включая Россию и Саудовскую Аравию, а также Мексику, которая подтвердила свое согласие сокртатить добычу. Добычу сократят в мае и июне. В дальнейшем участники сделки планируют постепенно восстановить прежний уровень добычи.