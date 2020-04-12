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21:18   12 Апреля 2020
Экономика

Минэнерго Казахстана сообщило о договоренностях по новой сделке ОПЕК+

Минэнерго Казахстана сообщило о договоренностях по новой сделке ОПЕК+

Участники соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщил источник в Министерстве энергетики Казахстана.

Достижение договоренностей по сокращению добычи подтвердили несколько источников. В Минэнерго Казахстана сообщили РИА Новости, что страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом изначально планировалось, что снижение составит 10 миллионов баррелей.

Речь идет о договоренностях между 23 странами, включая Россию и Саудовскую Аравию, а также Мексику, которая подтвердила свое согласие сокртатить добычу. Добычу сократят в мае и июне. В дальнейшем участники сделки планируют постепенно восстановить прежний уровень добычи.

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Автор: Илья Романович
#нефть #мексика #казахстан #опек #добыча

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