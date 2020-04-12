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21:17   12 Апреля 2020
Экономика

Бюджет Украины может потерять полмиллиарда долларов из-за коронавируса

Бюджет Украины может потерять полмиллиарда долларов из-за коронавируса

Украинский парламент рассмотрит проект изменений бюджета на 2020 год из-за коронавируса. Планируется, что из-за сложившейся ситуации документ будет составлен с учетом сокращения доходов от приватизации на фоне пандемии.

В 2020 году должна была начаться масштабная приватизация государственного имущества, но из-за кризиса, вызванного коронавирусом, предполагается отмена этой грандиозной распродажи. Документ с поправками в бюджет уже зарегистрирован в Верховной раде.

Если депутаты проголосуют за предложенную инициативу, то поступления в бюджет страны могут сократиться примерно на полмиллиарда долларов.

Рассмотрение изменений в бюджете должно пройти на внеочередном заседании 13 апреля. 30 марта депутаты отклонили первый предложенный вариант госбюджета, отправив документ на доработку. Согласно поправкам, доходы бюджета в 2020 году сокращаются на 11%, а расходы увеличиваются на 7%.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #бюджет #доходы

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