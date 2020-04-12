Депутат Аксаков: Россия пройдет новый кризис гораздо увереннее предыдущего

Новый кризис будет для России не таким тяжелым, как предыдущий, уверен депутат Государственной думы Анатолий Аксаков. Национальная экономическая система РФ стала более гибкой и стабильной, что позволяет реагировать на актуальные вызовы.

Шесть лет назад, в период кризиса 2014 года, российская экономика не была столь подготовлена к нестабильной ситуации. Банковская система не могла обеспечить эффективное использование резервов, а рубль оставался управляемым. Итогом такой политики стала резко возросшая ключевая ставка, деструктивно повлиявшая на бизнес.

Сейчас отечественная экономика активнее регулируется рыночными механизмами, сообщил iReactor депутат Анатолий Аксаков. Центробанк регулирует ситуацию и заявляет о готовности содействовать бизнесу. Кроме того, на внутреннем рынке присутствует большое количество российских продуктов, которые составляют иностранным аналогам конкуренцию.

В новый мировой кризис система входит намного увереннее, у нее намного больше шансов выйти из сложившихся обстоятельств с минимальными потерями.