Захарова рассказала о множестве нестандартных ситуаций во время эвакуации россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как проходила эвакуация россиян из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Как сообщается в материале ФАН, Захарова отметила большое количество различных историй, которые сопровождали процесс вывоза российских граждан из разных стран мира. Она считает, что этих историй хватило бы для книги, по объему сопоставимой с романом Льва Толстого "Война и мир".

Россияне оставались за границей по множеству причин: у кого-то были концерты, кто-то проходил лечение, кто-то не мог улететь из-за учебы. Особая история была в Сеуле, где люди с четырехмесячным ребенком на руках провели в транзитной зоне две недели.

МИД РФ организовал вывоз соотечественников из других стран после отмены регулярных рейсов. Большинство стран мира ограничили авиаперелеты в рамках борьбы с коронавирусом.