ВС США боятся признаться в случаях заражения COVID-19 среди военнослужащих

США скрывают распространение коронавируса среди своих военных на базах и авианосцах, считает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Первая резонансная ситуация произошла на авианосце США Theodore Roosevelt. Капитан судна Бретт Крозье заволновался, когда вспышка вируса обнаружилась среди его матросов, поэтому капитан заявил о произошедшем в СМИ, когда не дождался реакции от Пентагона. Письмо разлетелось по изданиям, и Крозье лишился своей должности. Его поступок раскритиковал лично президент США Дональд Трамп, назвав откровение капитана "ужасным" и "неуместным".

"Теодор Рузвельт" был не единственным авианосцем, где обнаружился COVID-19: вирус поразил суда "Рональд Рейган", "Карл Винсон" и "Нимиц", пишет Федеральное агентство новостей.

Скандал с капитаном "Теодора Рузвельта" стал ярким показателем — ВС США лучше молчать о случаях коронавируса среди военных. Теперь командиры готовы выдавать смерть своих военных за что угодно, но только не за последствия коронавируса.

Еще один случай произошел на военной базе в Ираке. В этой стране эпидемиологическая ситуация не самая удачная. Итак, стало известно о смерти сержанта первого класса Джона Дэвида Рэндолфа Хилти. Гибель американского солдата в Ираке — обычное дело для военнослужащего, находящегося на территории международных террористических группировок, но смерть Хилти не была связана с боевыми событиями. Причина смерти солдата не сообщается. Вскрытие тела — недопустимо. Отдавать его тело родственникам запрещено.

Единственное, что известно о смерти Хилти, он "погиб не в бою и не от COVID-19". В связи с вышеперечисленными запретами и тайнами ситуация кажется совсем подозрительной, говорит Комиссар Яррик. Если взглянуть на информацию, которую выдает общественности воинское командование США, то похоже, что они банально утаивают сведения о заражениях. Все это говорит о равнодушном и, хуже того, бесчеловечном отношении командиров и высоких чиновников к своим бойцам.