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20:34   12 Апреля 2020
Экономика

Новак: "Северный поток — 2" однозначно будет достроен

Новак: "Северный поток — 2" однозначно будет достроен

Газопровод "Северный поток — 2" практически достроен, поэтому завершение проекта однозначно состоится, несмотря на давление Вашингтона. Намерение закончить прокладку труб подтвердил министр энергетики России Александр Новак.

Строительство "Северного потока — 2" сегодня находится на финальном этапе. В проект были вложены существенные средства "Газпрома" и его иностранных партнеров, остается реализовать последние 5% инвестиций в рамках плана. В этой ситуации газопровод будет однозначно закончен, рассказал Новак в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

Завершающий этап прокладки труб по дну Балтийского моря был приостановлен в связи с деятельностью США. Вашингтон выступает резко против запуска газопровода, угрожая европейским компаниям-подрядчикам введением санкций за участие в проекте. Российская сторона учла подобный сценарий и готова завершить строительство самостоятельно: для этого страна располагает необходимыми мощностями, в том числе кораблем-трубоукладчиком.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #европа #новак #строительство #северный поток - 2

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