Очередное совещание представителей стран ОПЕК+ началось в формате видеоконференции

Представители стран собрались на очередное заседание в рамках формата ОПЕК+. В ходе видеоконференции будет подниматься вопрос сокращения добычи нефти и условия сотрудничества с Мексикой.

Очередной раунд переговоров ведущих игроков мирового энергетического рынка начался вечером в воскресенье, 12 апреля. Представители стран обсудят взаимодействие в рамках расширенного формата ОПЕК+. В интересах стабилизации экономики странам необходимо установить новые правила регулирования цен. Ожидается, что новая сделка приведет к самому большому сокращению добычи нефти в истории.

Для согласования стратегии странам требуется решить все разногласия с Мексикой. Государство не устраивает инициатива по резкому сокращению ежесуточного производства энергоресурсов, однако именно такое условия позволит начать планомерное восстановление индустрии после резкого обвала цен.