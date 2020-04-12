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 В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

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20:20   12 Апреля 2020
Политика

Латвия оказалась вынуждена отказаться от антироссийского СПГ-проекта

Латвия оказалась вынуждена отказаться от антироссийского СПГ-проекта

Антироссийские планы Прибалтики дали противоположный эффект на фоне провала проекта регазификационного терминала сжиженного природного газа (СПГ) — брата литовского Independence.

Страны Прибалтики отказались от российского газа и электричества. Ответ России не заставил себя ждать — она лишила прибалтийские страны права на транзит своих грузов и закрыла рынок для местной продукции, пишет "Политпазл".

Ответные ограничительные меры оказались более серьезным ударом, способным негативно повлиять на экономику Прибалтики.

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Автор: Руслан Неглинный
#рф #латвия #санкции #прибалтика

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