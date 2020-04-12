Латвия оказалась вынуждена отказаться от антироссийского СПГ-проекта

Антироссийские планы Прибалтики дали противоположный эффект на фоне провала проекта регазификационного терминала сжиженного природного газа (СПГ) — брата литовского Independence.

Страны Прибалтики отказались от российского газа и электричества. Ответ России не заставил себя ждать — она лишила прибалтийские страны права на транзит своих грузов и закрыла рынок для местной продукции, пишет "Политпазл".

Ответные ограничительные меры оказались более серьезным ударом, способным негативно повлиять на экономику Прибалтики.