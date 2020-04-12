МИД РФ возмутило отсутствие упоминания Гагарина в поздравлении США 12 апреля

Поздравление Госдепа США с Международным днем полета человека в космос без упоминания советского космонавта Юрия Гагарина является дезинформацией, считают в МИД РФ.

Как передает ТАСС, Госдепартамент США опубликовал в Facebook на своем русскоязычном аккаунте поздравительный пост ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. В остальных странах этот праздник называется Международный день полета человека в космос. Сообщение американского ведомства гласит, что 59 лет назад человек впервые в истории достиг космического пространства.

В российском Министерстве иностранных дел отметили, что первым человеком, покорившим космические просторы, стал советский космонавт Юрий Гагарин, отправившийся в космос 12 апреля 1961 года. Однако в поздравительном сообщении Госдепа США нет ни единого упоминания о Юрии Гагарине. В МИД РФ назвали умалчивание информации о личности первого человека в космосе "дезинформацией и подлым приемом эпохи постправды".