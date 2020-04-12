Режиссер "Проклятья Аннабель" снимет фильм по роману Кинга

Гари Доберман, снявший третью часть фильма ужасов "Проклятие Аннабель", выступит в качестве режиссера фильма "Жребий" по одноимённому роману Стивена Кинга.

Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, режиссер займется воплощением произведения легендарного любителя хорроров про вампиров. Ранее средства массовой информации сообщали, что Доберман станет автором сценария к картине, производством которой будет заниматься кинокомпания New Line Cinema. Продюсером ленты выступит Джеймс Ван. Он известен любителям фильмов ужасов по работе с такими картинами, как "Заклятье", "Астрал", "Пила".

Теперь стало известно о роли кинематографиста в проекте. Он займет режиссерское кресло, а не пост сценариста. О выпуске картины пока ничего неизвестно. Создатели не рассказали, когда лента увидит свет.

Роман "Жребий" является одной из ранних работ Кинга. Главным героем является персонаж, возвращающийся домой после долгого перерыва. В этот момент в населенном пункте начинается череда загадочных смертей.