В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

Украина вновь заморозила мирные переговоры с республиками Донбасса. Возобновились обстрелы окраин Донецка из тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Публицист Анатолий Вассерман считает, что Киев скоро попытается решить судьбу ДНР и ЛНР.

ОБСЕ предпочитает не замечать, кто и из чего стреляет, рассказал Вассерман в передаче «Открытым текстом». Даже когда сами наблюдатели попадают под огонь Киева, они «молчат как рыба об лед, откуда к ним прилетело».

Украинский президент Владимир Зеленский назначил командующим Объединенными силами, которые действуют против республик Донбасса, Сергея Наева. Он возглавлял их с марта 2018 до мая 2019 года.

«Зеленский убрал его, когда старался выглядеть не ястребом, а голубем. Теперь назначение Наева объявлено частью реогранизации вооруженных сил по стандартам НАТО», — объяснил Вассерман.

По мнению публициста, вооруженные силы НАТО годятся толькодля «безнаказанного расстрела безоружной жертвы». В качестве доказательства он напомнил о событиях пятидневной войны, когда грузинские каратели атаковали жителей Осетии и российских миротворцев. Они надеялись, что мир отвлечен открытием Олимпиады в Пекине.

Сейчас же все внимание мирового сообщества сосредоточено на пандемии коронавируса.