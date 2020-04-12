Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

Режиссер "Проклятья Аннабель" снимет фильм по роману Кинга

Режиссер "Проклятья Аннабель" снимет фильм по роману Кинга
МИД РФ возмутило отсутствие упоминания Гагарина в поздравлении США 12 апреля

МИД РФ возмутило отсутствие упоминания Гагарина в поздравлении США 12 апреля

 Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма

Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

Режиссер "Проклятья Аннабель" снимет фильм по роману Кинга

Режиссер "Проклятья Аннабель" снимет фильм по роману Кинга
МИД РФ возмутило отсутствие упоминания Гагарина в поздравлении США 12 апреля

МИД РФ возмутило отсутствие упоминания Гагарина в поздравлении США 12 апреля

 Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма

Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
19:06   12 Апреля 2020
Политика

Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма

Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма

Европейская служба внешних действий обнародовала официальное заявление о непризнании воссоединения Крыма с Россией. По мнению сопредседателя Ассамблеи славянских народов республики Романа Чегринца, такой ход является дешевым пиаром.

Чегринец отметил, что заявление ЕС стало новым примером того, насколько лицемерной является внешняя политика европейских государств, пишет ФАН.

Общественник полагает, что Евросоюзу следовало бы озаботиться вопросами помощи Украине в период пандемии новой коронавирусной инфекции, а выводы о правовом статусе полуострова необходимо делать только после того, как эти люди его посетят.

Чегринец подчеркнул, что безосновательные заявления ЕС являются пиаром политического характера, не имеющим ничего общего с реальностью.

Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как большинство жителей региона проголосовали за его возвращение на историческую родину. Референдум был проведен в соответствии с международным правом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #ес #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...