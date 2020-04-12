Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма

Европейская служба внешних действий обнародовала официальное заявление о непризнании воссоединения Крыма с Россией. По мнению сопредседателя Ассамблеи славянских народов республики Романа Чегринца, такой ход является дешевым пиаром.

Чегринец отметил, что заявление ЕС стало новым примером того, насколько лицемерной является внешняя политика европейских государств, пишет ФАН.

Общественник полагает, что Евросоюзу следовало бы озаботиться вопросами помощи Украине в период пандемии новой коронавирусной инфекции, а выводы о правовом статусе полуострова необходимо делать только после того, как эти люди его посетят.

Чегринец подчеркнул, что безосновательные заявления ЕС являются пиаром политического характера, не имеющим ничего общего с реальностью.

Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как большинство жителей региона проголосовали за его возвращение на историческую родину. Референдум был проведен в соответствии с международным правом.