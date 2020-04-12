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19:03   12 Апреля 2020
Общество

Приложение для выдачи пропусков на время самоизоляции стало доступно для смартфонов

Приложение для выдачи пропусков на время самоизоляции стало доступно для смартфонов

Пользователи смартфонов на iOS и Android уже могут установить официальное приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков. Оно позволит жителям Москвы перемещаться по городу в период пандемии коронавирусной инфекции.

Приложение Минкомсвязи "Госуслуги Стоп Коронавирус" позволяет пользователю направить в ведомство информацию для создания индивидуального пропуска. Данные сохраняются в формате qr-кода и могут быть распечатаны или продемонстрированы сотруднику полиции прямо с экрана смартфона. Также в программе есть возможность заполнить анкету для возвращающихся в страну из-за рубежа.

Минкомсвязи пока не выступило с официальным объявлением о запуске сервиса, сообщает РИА Новости.

Пропускной режим на территории Москвы и Московской области начнет действовать с понедельника, 13 апреля. Мера направлена на обеспечение безопасности граждан во время пандемии COVID-19. Пропуск пригодится тем, кто едет на работу или намерен посетить учреждение здравоохранения. Для выхода в ближайший магазин или прогулки с домашним любимцем направлять заявку не  потребуется.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #россия #минкомсвязи #коронавирус

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