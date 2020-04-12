На Украине объявили о расконсервации десятилетних масок для защиты от коронавируса

Жителей Украины планируют защитить от новой коронавирусной инфекции с помощью медицинских масок, выпущенных почти 11 лет назад. Об этом рассказал руководитель Госагентства резерва страны Ярослав Погорелый.

Погорелый отметил, что маски были приобретены правительством Украины в 2009 году. Тогда в мире наблюдалась угроза свиного гриппа. С тех пор средства индивидуальной защиты лежали невостребованными, пишет ФАН.

Допустимый срок использования медицинских изделий вышел еще в 2015 году. Однако, по словам Погорелова, маски отдали на экспертизу, которая подтвердила их пригодность.

Количество зараженных коронавирусом нового типа на Украине, по последним данным, составляет более 2700 человек. 89 пациентов выздоровели, 83 умерли.