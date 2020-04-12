Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

Режиссер "Проклятья Аннабель" снимет фильм по роману Кинга

Режиссер "Проклятья Аннабель" снимет фильм по роману Кинга
МИД РФ возмутило отсутствие упоминания Гагарина в поздравлении США 12 апреля

МИД РФ возмутило отсутствие упоминания Гагарина в поздравлении США 12 апреля

 Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма

Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

В ближайшее время Украина может решить проблему Донбасса, считает Вассерман

Режиссер "Проклятья Аннабель" снимет фильм по роману Кинга

Режиссер "Проклятья Аннабель" снимет фильм по роману Кинга
МИД РФ возмутило отсутствие упоминания Гагарина в поздравлении США 12 апреля

МИД РФ возмутило отсутствие упоминания Гагарина в поздравлении США 12 апреля

 Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма

Чегринец обвинил ЕС в пиаре за отказ признавать российскую принадлежность Крыма
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
18:53   12 Апреля 2020
Политика

На Украине объявили о расконсервации десятилетних масок для защиты от коронавируса

На Украине объявили о расконсервации десятилетних масок для защиты от коронавируса

Жителей Украины планируют защитить от новой коронавирусной инфекции с помощью медицинских масок, выпущенных почти 11 лет назад. Об этом рассказал руководитель Госагентства резерва страны Ярослав Погорелый.

Погорелый отметил, что маски были приобретены правительством Украины в 2009 году. Тогда в мире наблюдалась угроза свиного гриппа. С тех пор средства индивидуальной защиты лежали невостребованными, пишет ФАН.

Допустимый срок использования медицинских изделий вышел еще в 2015 году. Однако, по словам Погорелова, маски отдали на экспертизу, которая подтвердила их пригодность.

Количество зараженных коронавирусом нового типа на Украине, по последним данным, составляет более 2700 человек. 89 пациентов выздоровели, 83 умерли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#украина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...