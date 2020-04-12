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18:42   12 Апреля 2020
Общество

Оппозиция потерпела фиаско после обращения Хабирова к россиянам

Оппозиция потерпела фиаско после обращения Хабирова к россиянам

Глава признанного на территории РФ иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный опубликовал в Сети поддельную копию письма главного врача Мелеузовской ЦРБ в Башкирии. Суть обращения заключалась в помощи в борьбе против COVID-19.

Документ предназначался для главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. В нем доктор якобы требовал закупить новое оборудование для медучреждений на время пандемии коронавирусной инфекции. С целью доказать правдивость своих слов, блогер Навальный опубликовал копию письма.

Обнародованные материалы изучил публицист Армен Гаспарян, который нашел в них много фактических ошибок, указывающих на сфабрикованность, сообщает издание Nation News. Этим письмом блогер хотел задеть главу республики, который ранее заявил, что Башкирия – богатый регион, оснащенный всем необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Гаспарян обратил особое внимание, что в представленном Навальным тексте есть недопустимые для официального письма ошибки. В основном все они сделаны именно на башкирском языке. Сотрудники ФБК не заметили, как заменили основополагающие буквы на элементы латинского алфавита. 

В очередной скандал попала юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь. Соратница блогера Алексея Навального возмутилась, что Министерство юстиции РФ выдало разрешения на создание партий учредителям Faberlic и World of Tanks. При этом она не задумалась над тем, сколько ошибок за свою "политическую" карьеру сделал Навальный, которые теперь мешают ему создать ссвою фракцию.

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Автор: Илья Романович
#навальный #фбк #фейки

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