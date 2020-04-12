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18:38   12 Апреля 2020
Общество

Marvel раскрыла фанатам ненайденную пасхалку из "Мстителей. Финал"

Marvel раскрыла фанатам ненайденную пасхалку из "Мстителей. Финал"

Студия опубликовала кадр, указывающий на пасхалку в последней части "Мстителей". Спрятанная в фильме отсылка связана с Тони Старком, персонажем Роберта Дауни-младшего.

В своем официальном Twitter-аккаунте компания Marvel выложила скриншот из финальной части киноленты о супергероях. На нем изображены выдвинутые вперед руки персонажей перед началом миссии по спасению мира. Студия также приложила фотографию дугового реактора Тони Старка, который точь-в-точь совпадает с кадром из фильма.

Таким образом создатели картины отдали дань уважения герою, который пожертвовал жизнью ради спасения человечества. Студия показала спрятанную пасхалку через год после премьеры "Мстителей. Финал". Однако фанаты уверены, что в фильме скрыто еще множество ненайденных отсылок.

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Автор: Руслан Неглинный
#marvel #мстители

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