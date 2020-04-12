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18:27   12 Апреля 2020
Экономика

Новак считает иррациональными попытки саудитов вытеснить Россию с нефтяного рынка

Новак считает иррациональными попытки саудитов вытеснить Россию с нефтяного рынка

Стратегия Саудовской Аравии по вытеснению российских нефтяных компаний с рынка является иррациональной, считает министр энергетики Александр Новак. Эр-Рияд осознает, что позиции РФ в индустрии потеснить крайне сложно.

Политика Саудовской Аравии по ведению "нефтяной войны" против России была призвана вытеснить отечественный компании с прибыльных рынков. Однако поступок Эр-Рияда является иррациональным, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Российская энергетическая сфера конкурентноспособна, ее очень сложно сместить с занимаемых позиций.

Эр-Рияд применил стратегию демпинга сразу после разрыва прошлой сделки ОПЕК+. Европейским потребителям предлагалось получать ресурсы по заниженной стоимости, что нарушило баланс спроса и предложения. В итоге цена барреля нефти обвалилась, последствия оказались серьезными для всех игроков индустрии. Особенно сильно пострадали США и сами саудиты - их бюджет не может быть профицитным в сложившихся на рынке условиях.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #новак #саудовская аравия #торговля #демпинг #цены на нефть

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