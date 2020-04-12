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18:26   12 Апреля 2020
Общество

Медик Шаршов сообщил, когда миру ждать вторую волну COVID-19

Медик Шаршов сообщил, когда миру ждать вторую волну COVID-19

Новый вирус COVID-19 со временем мутирует и становится менее опасным для носителя, сообщил кандидат биологических наук и заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

Коронавирусы постоянно окружают человека, но чаще они поражают домашний скот. Инфекции подобного типа могли и раньше провоцировать вспышки заболеваемости в мире, однако тогда не было таких технологий диагностики, которые сейчас используют медики, сообщил Шаршов в ходе интервью журналисту RT.

Вероятней всего, COVID-19 уже не сможет мутировать в более серьезную болезнь, так как сама стратегия вируса заставляет его идти на снижение вирулентности. Такое развитие событий актуально для большинства существующих вирусов, ведь высокая смертность носителей является тупиком для их эволюционного развития. Возможно, после того, как человечество поборет пандемию, коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, заметил вирусолог.

Уже к лету этого года распространение болезни должно утихнуть. Однако вспышки COVID-19 могут вновь возникнуть уже в умеренной форме в октябре или ноябре, подытожил Кирилл Шаршов. Актуальную информацию о болезни необходимо отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там описаны первые симптомы, а также представлены контакты горячих линий профильных ведомств.

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Автор: Яна Либерман
#рф #медик #коронавирус

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