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18:13   12 Апреля 2020
Политика

СМИ Чехии показали свою двуличность после сноса памятника маршалу Коневу в Праге

СМИ Чехии показали свою двуличность после сноса памятника маршалу Коневу в Праге

Чешские журналисты предпочли не публиковать причину скандала с выражением недовольства россиян, сделав акцент на усилении мер безопасности МИД Чехии.

Иностранные СМИ продемонстрировали лицемерие в освещении событий после сноса памятника маршалу Коневу в Праге. В материале издания Aktuálně.cz корреспонденты пишут о проблемах чешских дипломатов.

Чешские СМИ публикуют сведения, якобы россияне были так недовольны сносом памятника, что напали на посольство Чехии в Москве, закинув в здание дымовую шашку. Однако Aktuálně явно недосказывает детали: журналисты "забыли" о причине скандала, который заключается в оскорблении чехами памяти советских воинов, которые защищали их государство от нацизма.

Зато СМИ Чехии очень активно пишут, что МИД Чехии требует усилить меры безопасности. В публикации не говорится, сколько человек РФ должны "направить для охраны" чешских дипломатов. Также стоит уделить внимание словам экс-главы МИД Чехии Цирила Свободы, который заявил, что "удар по памятнику Коневу" и попытка поставить памятник предателям Красной армии никогда не найдут поддержки у россиян.

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Автор: Илья Романович
#россия #чехия #сми

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