Сложившаяся на мировом рынке нестабильная ситуация оказывает долгосрочное влияние на экономику. Вернуться к былым показателям развития удастся не ранее чем в конце 2020 года, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Министр энергетики России Александр Новак надеется, что в ближайшее время страны-нефтеэкспортеры смогут завершить обсуждение соглашения в рамках ОПЕК+. Это позволит заключить новую сделку по сокращению добычи нефти, что окажет благотворное влияние на мировую экономику.

Нестабильно ценообразование и обвал котировок по всему миру уже оказали серьезное влияние на финансовую систему. Для восстановления былых показателей может потребоваться немало времени. Если оптимистичные прогнозу будут верны, то стабилизирующие факторы покажут свою результативность к концу 2020 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что все страны-производители нефти заинтересованы в совместной работе. Их согласованная деятельность позволит избежать хаоса на рынках.