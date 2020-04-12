Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оппозиция потерпела фиаско после обращения Хабирова к россиянам

Оппозиция потерпела фиаско после обращения Хабирова к россиянам

 Marvel раскрыла фанатам ненайденную пасхалку из "Мстителей. Финал"

Marvel раскрыла фанатам ненайденную пасхалку из "Мстителей. Финал"
Новак считает иррациональными попытки саудитов вытеснить Россию с нефтяного рынка

Новак считает иррациональными попытки саудитов вытеснить Россию с нефтяного рынка

 СМИ Чехии показали свою двуличность после сноса памятника маршалу Коневу в Праге

СМИ Чехии показали свою двуличность после сноса памятника маршалу Коневу в Праге
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
Оппозиция потерпела фиаско после обращения Хабирова к россиянам

Оппозиция потерпела фиаско после обращения Хабирова к россиянам

 Marvel раскрыла фанатам ненайденную пасхалку из "Мстителей. Финал"

Marvel раскрыла фанатам ненайденную пасхалку из "Мстителей. Финал"
Новак считает иррациональными попытки саудитов вытеснить Россию с нефтяного рынка

Новак считает иррациональными попытки саудитов вытеснить Россию с нефтяного рынка

 СМИ Чехии показали свою двуличность после сноса памятника маршалу Коневу в Праге

СМИ Чехии показали свою двуличность после сноса памятника маршалу Коневу в Праге
Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

 Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы
17:57   12 Апреля 2020
Общество

Беглов в преддверии Пасхи пожелал мира и благоденствия христианам

Беглов в преддверии Пасхи пожелал мира и благоденствия христианам

Официальное обращение губернатора Санкт-Петербурга опубликовано на сайте администрации города. Градоначальник обратился к христианам Армянской апостольской, Римско-католической и Евангелическо-лютеранской церквей.

Беглов обратился ко всем христианам Петербурга с пожеланием здоровья, оптимизма, благополучия и добра. Губернатор подчеркнул, что весь мир сейчас переживает значительный кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, поэтому взаимоподдержка и внимание друг к другу в такое время особенно важны.

Глава города отметил, что светлый праздник Воскресения Христова объединяет миллионы людей по всему земному шару. Пасха, по словам Беглова, наполняет души людей радостью, надеждой на перемены к лучшему, а также зарождает в человеке силы на добрые дела и поступки.

В преддверии праздника христиан ожидает Страстная седмица: неделя, в течение которой верующие соблюдают самые строгие заповеди Великого поста. Также православные россияне отпраздновали 12 апреля Вербное воскресение. В этот день ветви вербы традиционно освящаются в церкви, но в условиях пандемии в РПЦ рассказали, как сделать это самостоятельно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#петербург #беглов #пасха

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...