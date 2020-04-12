Выписавшийся из больницы Джонсон продолжит выздоравливать в загородной резиденции

Состояние здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, пошло на поправку. Врачи выписали политика, однако о его возвращении к работе речи пока не идет. Об этом стало известно в воскресенье, 12 апреля.

По данным канцелярии главы правительства, Джонсон находится в своей загородной резиденции, где продолжает выздоравливать после перенесенной госпитализации. Врачи рекомендовали премьеру не возвращаться сразу к работе, несмотря на выписку из больницы.

"Он хочет поблагодарить всех в больнице Святого Томаса за оказанную ему высококлассную помощь. Его мысли сейчас со всеми, кто оказался затронут болезнью", — передает канцелярия.

26 марта 55-летний премьер узнал, что заболел коронавирусом. Джонсон самоизолировался у себя в резиденции, продолжая руководить страной удаленно. Однако 5 апреля его доставили в лондонскую больницу из-за повышенной температуры, которая не спадала десять дней. На следующий день ему стало еще хуже. И только 9 апреля самочувствие Джонсона улучшилось.