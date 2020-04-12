Глава Совхоза им. Ленина Грудинин подвергает работников опасности на фоне COVID-19

Руководитель ЗАО "Совхоз им. Ленина" Павел Грудинин наглядно показал, что не беспокоится о сотрудниках во время сложной эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией.

Преследуя свои цели, глава организации нарушил предписания правительства о правилах поведения во время пандемии. К примеру, 19 марта он обязал всех сотрудников массово выйти на улицу для того, чтобы не допустить на территорию совхоза судебных приставов и неподконтрольных акционеров, сообщает Nation News.

Более чем 80 сотрудниками руководил сын замдиректора совхоза Зои Целыковской, выяснило издание "Ридус". Сама же женщина на тот момент только вернулась из Европы, где коронавирусная инфекция распространяется с особой скоростью. Позже, 31 марта, ее госпитализировали в Коммунарку. Несмотря на угрозу заражения акция все равно прошла. При этом указ главы Подмосковья Андрея Воробьева об ограничении численности человек в одном месте уже действовал.

Выполняющие опасные для жизни поручения Грудинина сотрудники совхоза при этом получают маленькие оклады. Выяснилось, что глава предприятия несколько лет назад дезинформировал СМИ, заявив о средней зарплате более чем в 70 тысяч рублей. По факту же люди получают в два, а то и в три раза меньше заявленного.