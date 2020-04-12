Песков предупредил о фатальных последствиях раскола в ОПЕК+

Последствия для мировой экономики, если не будет соглашения стран, экспортирующих нефть, окажутся очень плачевными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя необходимость сделки в рамках ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, представитель Кремля подчеркнул, что такие договоренности нужны абсолютно всем. В противном случае глобальная экономика рискует погрузиться в неуправляемый хаос с ценами на энергоносители.

Песков также отметил заинтересованность в новом соглашении со стороны США в свете президентской избирательной кампании. Развитие кризиса оставит 10 млн американцев без работы, ведь предприятия по добыче сланцевой нефти будут поставлены на грань банкротства.

По итогам недавних переговоров 23 страны договорились, что в ближайшие два месяца общее сокращение добычи нефти составит 10 млн баррелей в сутки, затем — 8 млн, а в 2021 году — 6 млн баррелей. Экономист Александр Дудчак считает, что после стабилизации рынка Россия сможет получать ежедневную прибыль не менее 70 млн долларов.