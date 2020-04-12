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17:16   12 Апреля 2020
Экономика

Нефтяная корпорация Saudi Aramco отложила формирование графика цен на экспорт

Нефтяная корпорация Saudi Aramco отложила формирование графика цен на экспорт

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco повторно перенесла формирование графика цен на экспорт в мае.

Предположительно, график опубликуют 13 апреля, пишет агентство Bloomberg. Как заявляет источник издания, публикацию графика перенесли из-за переговоров о сокращении добычи нефти между Саудовской Аравией и Мексикой, которые до сих пор продолжаются.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Ограничение добычи будет длиться до мая 2022 года, но у уменьшенном объеме. 

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Автор: Ирина Большунова
#нефть #экспорт #цены

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