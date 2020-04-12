Нефтяная корпорация Saudi Aramco отложила формирование графика цен на экспорт

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco повторно перенесла формирование графика цен на экспорт в мае.

Предположительно, график опубликуют 13 апреля, пишет агентство Bloomberg. Как заявляет источник издания, публикацию графика перенесли из-за переговоров о сокращении добычи нефти между Саудовской Аравией и Мексикой, которые до сих пор продолжаются.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Ограничение добычи будет длиться до мая 2022 года, но у уменьшенном объеме.