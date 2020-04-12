Депутат Федоров уличил КПРФ в пренебрежении к пандемии коронавируса и жизням россиян

Активисты КПРФ продолжают устраивать митинги на фоне ситуации с коронавирусом, подвергая риску россиян на время пандемии, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

Секретаря местного областного комитета Сергея Еремина оштрафовал суд в Кургане на 15 тыс. рублей за распространение дезинформации о коронавирусе в социальной сети "ВКонтакте". В своем посте Еремин обозначил, что ученые-вирусологи заявили "об искусственном раздувании психоза лживыми средствами СМИ".

Это не единственный случай, когда члены КПРФ игнорируют тему коронавируса. В конце марта партийные активисты в разгар пандемии провели в нескольких регионах РФ митинги, подвергнув риску россиян. Депутат ГД Федоров отметил, что в действиях КПРФ нет ничего нового. Коммунистическая партия существует еще со времен СССР, когда они были главными сепаратистами в РФ.

"Это лжепатриоты и лжекоммунисты. Я прекрасно помню состав Думы, где половина фракции КПРФ состояла из людей, спонсируемых Ходорковским и другими олигархами", — прокомментировал Федоров журналистам Newinform.

Накануне депутат ГД Виталий Милонов назвал учредителей митингов в период коронавирусной эпидемии "убийцами пенсионеров" и призвал государство принять самые строгие меры в отношении них. По его мнению, руководство КПРФ должно извиниться перед россиянами за митинги, которые активисты партии устроили в разгар эпидемии коронавируса.