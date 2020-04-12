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16:58   12 Апреля 2020
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Елисеева об удалении ролика с Проценко: то были жалобы со стороны либеральной оппозиции

Елисеева об удалении ролика с Проценко: то были жалобы со стороны либеральной оппозиции

Американская платформа YouTube удалила отрывок фильма PT о коронавирусе. Видеоролик содержал интервью с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.

Вопиющий инцидент произошел с видеохостинг YouTube. Запись фильма PT о коронавирусной инфекции COVID-19, которая содержала в себе интервью с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, пропала с американской платформы, сообщает Nation News.

Российский деятель и политолог Наталья Елисеева высказала свое мнение по поводу произошедшего инцидента. Специалисты подчеркивают, что платформа работает в одностороннем порядке, а ее модераторы не проявляют какого-либо уважения к создателям контента. 

"Удаление видео - это неуважение", — сказала политолог Наталья Елисеева.

В то время как мы говорим о спасении людей и общем деле в период пандемии коронавируса, некоторые компании продолжают преследовать свои корыстные политические цели. Всем понятно кому принадлежит YouTube и почему модераторы удаляют некоторые ролики и оставляют другие, сообщила собеседница.

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Автор: Борис Нестеров
#инцидент #youtube #ютуб #удаление

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