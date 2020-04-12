Президент Чехии назвал виновных в сносе памятника маршалу Коневу никчемными людьми

Люди, причастные к сносу памятника маршалу Коневу в Праге, являются никчемными. Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан.

Так чешский лидер отреагировал на демонтаж советского памятника. Произошедшее, по мнению Земана, является настоящей глупостью.

Президент Чехии отметил, что советские солдаты под руководством маршала Конева освободили Прагу и концентрационный лагерь Освенцим. Те же, кто осмелился демонтировать памятник полководцу, за свою жизнь не совершили ни одного достойного поступка.

По мнению Земана, устроившие это следовали зависти и ненависти.