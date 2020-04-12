Заключенные Иркутской колонии сливали всю информацию о бунте некоему "правозащитнику"

Колонию строгого режима №15 в Иркутске, где содержат особо опасных заключенных, охватил тюремный бунт, который, предположительно, спонсировали представители западных некоммерческих организаций (НКО).

По имеющейся информации, в населенном пункте Ангарск Иркутской области загорелась тюрьма. Там начали бунт полторы тысячи заключенных. В результате происшествия погиб один осужденный. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Журналистка News Front Юлия Витязева обратила внимание на то, что фото и видео с места случившегося попадали к "правозащитнику" из организации "Сибирь без пыток" Святославу Хроменкову. Он же, в свою очередь, распространял медиафайлы по Сети.

Стоит отметить, что на сайте организации "Сибирь без пыток" указан список контактов и спонсоров. Некоторые из данных опубликованы на иностранном языке без перевода. Среди зарубежных инвесторов организации встречаются НКО, которые были замешаны в антироссийской деятельности.

В списке спонсоров "Сибирь без пыток" есть скандально известная организация "Фонд Форда", которую подозревают в связях с агентами ЦРУ. Также упоминаются нежелательные в РФ "Национальный фонд в поддержку демократии" и фонд "Открытое общество", который берет свое начало от спонсора цветных революций Джорджа Сороса. Об этом информирует РИА ФАН.