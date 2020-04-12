Песков призвал не допустить обвала экономики в регионах во время пандемии COVID-19

Регионы России, в которых фиксируется неопасная обстановка на фоне эпидемии нового коронавируса, не должны тормозить развитие экономики. Об этом в ходе интервью говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, главы субъектов страны должны не только позаботиться о безопасности и здоровье россиян, но и не допустить обвала экономики.

Пресс-секретарь главы государства указал на то, что в ряде субъектов РФ ситуация по коронавирусу складывается лучше, чем в столице. Поэтому не нужно также сильно ограничивать экономическую деятельность, пишет ФАН.

Одной из мер противодействия распространению инфекции в наиболее пострадавших от коронавируса регионах стало введение режима самоизоляции и приостановка работы многих предприятий. Пандемия пока не достигла пика.