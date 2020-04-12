Прибалты не взяли в расчет последствия COVID-19 при отказе от РФ и БРЭЛЛ

На фоне отказа от РФ и БРЭЛЛ негативное влияние от распространения коронавируса оказалось губительным для экономики Прибалтики.

Экономический кризис, спровоцированный распространением пандемии коронавируса COVID-19, угрожает инфраструктуре стран Балтии. На подобное положение дел было обращено внимание в материале ИА BALTNEWS. Источником указывается на то, что карантинные меры привели к резкому спаду потребления и закрытию границ с государствами ЕС. В итоге и без того пострадавшая транспортная инфраструктура страны начинает нести огромные убытки.

В этом контексте изданием обращается внимание на казус отказа прибалтов от РФ и БРЭЛЛ, который до этого лишил их доступа к российскому рынку, а также привел к сокращению транзита грузов с территории России. В итоге национальная авиакомпания Латвии airBaltic уже готовится к сокращению 700 своих работников. В ж/д компании Latvijas Dzelzceļš, помимо сокращения своих сотрудников, вынуждены отказаться от реализации проекта электрификации железной дороги на 441 млн евро. Также в подобной ситуации возникает угроза того, что и Еврокомиссия прекратит финансирование железнодорожного проекта Rail Baltica.

«В результате пандемии коронавируса страны Восточной Европы ждет острый системный кризис, сравнимый с тем, что был в 2008–2009 годах, причем страны Прибалтики от этого кризиса могут и не оправиться», — со ссылкой на прогноз ситуации Венского института международных экономических исследований сообщается источником.

На этом фоне министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заверяет, что работы по синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой, направленные на осуществление плана по их выходу из БРЭЛЛ (единая электросистема Белоруссии, РФ, Эстонии, Латвии, Литвы), продолжается. Им была сделана ремарка по поводу того, что из-за закрытия границ стран ЕС возникают логистические сложности с поставкой необходимых материалов и оборудования. Однако в данной ситуации прибалты не взяли в расчет последствия COVID-19, которые приводят к тому, что среди европейских стран стремительно пропадает былое «чувство локтя» и взаимопомощи.

В итоге прибалты могут оказаться в крайне сложной ситуации, в которой Брюссель перестанет оказывать им меры экономической поддержки. В подобной ситуации их отказ от РФ и БРЭЛЛ может иметь фатальные последствия. Однако время, чтобы изменить отношений к России, у них еще есть.

Ранее в Китае рассказали, когда стоит ждать пика распространения пандемии COVID-19.