Соболь решила оспорить решение минюста о принятии партий Faberlic и World of Tanks

Разрешение на создание партий получили основатель компании Faberlic Алексей Нечаев и один из разработчиков игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Решение минюста вызвало бурную реакцию со стороны юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь.

Активистка в эфире своей программы "По фактам" пожаловалась, что министерство юстиции зарегистрировало партии после первого запроса, в то время как основателю ФБК блогеру Алексею Навальному отказывали в этом с 2013 года. Однако Соболь умолчала о причинах отказов.

Отказы в регистрации партий Навального в большинстве своем связаны с нарушениями, указанными в ст.16 ФЗ "О политических партиях". Первое объединение блогера "Народный альянс" не было узаконено, так как минюсту не предоставили документы о создании регионального отделения партии в Кемеровской области, пишет iReactor. Следующая структура "Партия прогресса" пыталась зарегистрироваться четыре раза, однако получила на все заявления отказ. Причиной послужило несоответствие положений в уставе партии. Получить разрешение минюста для регистрации партии "Россия будущего" у Навального тоже не вышло, так как в поданных документах было найдено множество ошибок.

Соболь в своем материале не только не упомянула о причинах отказов в регистрации, но и умолчала о провальной избирательной кампании Навального. Центризбирком лишил блогера пассивного избирательного права из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса". Сама же Соболь давно превратилась в своеобразный "рупор оппозиции", специально созданный Навальным.