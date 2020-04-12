Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Страны-участницы Международной межправительственной организации ОПЕК+ соберутся в формате видеоконференции 12 апреля. Об этом информирует Минэнерго Азербайджана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что мировая экономика может пострадать, если страны-экспортеры "черного золота" не придут к общему соглашению. Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун сообщил, что любое соглашение, к которому придут в ходе заседания, будет иметь как позитивную сторону, так и негативную.