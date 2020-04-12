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Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

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 Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19

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Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

 Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах

Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

 Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19

Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19
Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

 Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах

Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
15:36   12 Апреля 2020
Политика

Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Страны-участницы Международной межправительственной организации ОПЕК+ соберутся в формате видеоконференции 12 апреля. Об этом информирует Минэнерго Азербайджана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что мировая экономика может пострадать, если страны-экспортеры "черного золота" не придут к общему соглашению.  Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун сообщил, что любое соглашение, к которому придут в ходе заседания, будет иметь как позитивную сторону, так и негативную.

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Автор: Борис Нестеров
#заседание #конференция

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