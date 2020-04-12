Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

 Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19

Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19
Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

 Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах

Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

 Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19

Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19
Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

 Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах

Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
15:29   12 Апреля 2020
Общество

Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

Правительству России необходимо внимательнее следить за торговыми сетями, которые поднимают цены на продукты во время пандемии COVID-19, заявил парламентарий Сергей Вострецов.

Несмотря на введенные президентом РФ нерабочие дни, многие магазины с товарами первой необходимости продолжают функционировать. Некоторые из них пользуются сложившейся ситуацией и завышают цены на товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты, передает слова Вострецова Федеральное агентство новостей.

Многие жители России обратились к политику как к руководителю Объединения профсоюзов РФ "Соцпроф" из-за проблемы роста цен. После чего он заметил, что единственным правильным решением в сложившейся ситуации станут внеплановые проверки торговых организаций. В том случае, если информация о своевольном поднятии цен окажется правдой, то предпринимателей ждет административное или уголовное наказание. В условиях пандемии помощь гражданам должна стоять в приоритете у всех организаций, подытожил Сергей Вострецов.

Во время сложной эпидемиологической обстановки в мире цены на многие продукты стали расти. Исключением не стал корень имбиря, набравший среди россиян популярность. Однако рост спроса связан ни с чем иным, как непроверенной информацией о пользе продукта, заметили официальные представители Федеральной антимонопольной службы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#торговля #вострецов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...