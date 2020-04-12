Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

Правительству России необходимо внимательнее следить за торговыми сетями, которые поднимают цены на продукты во время пандемии COVID-19, заявил парламентарий Сергей Вострецов.

Несмотря на введенные президентом РФ нерабочие дни, многие магазины с товарами первой необходимости продолжают функционировать. Некоторые из них пользуются сложившейся ситуацией и завышают цены на товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты, передает слова Вострецова Федеральное агентство новостей.

Многие жители России обратились к политику как к руководителю Объединения профсоюзов РФ "Соцпроф" из-за проблемы роста цен. После чего он заметил, что единственным правильным решением в сложившейся ситуации станут внеплановые проверки торговых организаций. В том случае, если информация о своевольном поднятии цен окажется правдой, то предпринимателей ждет административное или уголовное наказание. В условиях пандемии помощь гражданам должна стоять в приоритете у всех организаций, подытожил Сергей Вострецов.

Во время сложной эпидемиологической обстановки в мире цены на многие продукты стали расти. Исключением не стал корень имбиря, набравший среди россиян популярность. Однако рост спроса связан ни с чем иным, как непроверенной информацией о пользе продукта, заметили официальные представители Федеральной антимонопольной службы.