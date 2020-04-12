Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19

Пандемия вскрыла несостоятельность системы здравоохранения Соединенных Штатов, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Однако США опровергают этот факт. Чтобы скрыть проблему, они обвиняют Россию и Китай в якобы дезинформации о борьбе американцев с COVID-19, отметил собеседник Федерального агентства новостей (ФАН) Брутер. Соединенные Штаты лидируют по числу заболевших в мире. Американские медики выявили более 530 тыс. случаев COVID-19. Количество умерших составляет более 20 тыс. граждан. Тем не менее, американское государство готово помочь Италии, чтобы показать свои лидерские позиции, вопреки "дезинформации РФ и КНР", о которой ранее говорил госсекретарь США Майк Помпео.

По мнению Владимира Брутера, скорее американцам нужна помощь итальянцев, а не наоборот. Подписанный президентом США Дональдом Трампом меморандум говорит, что эта страна не может позволить себе, чтобы РФ и Китай выглядели более успешными в борьбе с пандемией. Именно поэтому Соединенные Штаты инициировали информационную кампанию против Москвы и Пекина.

Собеседник ФАН считает, что американским властям следует сконцентрироваться на создании плана для защиты своих граждан от вируса и решить, как удержать на плаву экономику. Сложившаяся в Соединенных Штатах ситуация свидетельствует о неэффективности местной медицины и легкомыслии властей.

"Но мы не можем навязать свою логику США, как они не могут навязать нам свою логику", – отметил Брутер.

Несмотря на необходимость объединиться в сложившейся ситуации, Соединенные Штаты намерены отстаивать свои интересы, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. В борьбе за собственную выгоду США будут безжалостны, резюмировал Владимир Брутер.