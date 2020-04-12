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 Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах

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15:04   12 Апреля 2020
Политика

Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах

Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах

Президент Владимир Путин неоднократно обращался к примерам с половцами и печенегами, говоря о трудностях, с которыми приходится сталкиваться современной России, напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заверил, что Путин отлично знает отечественную историю, так как постоянно читает соответствующие материалы — спорить с ним на исторические темы очень тяжело. Очевидно, что печенеги являлись большой головной болью для Киевской Руси, но эту проблему решили. Как печенеги с половцами прошли, так и вирус пройдет. Людям начнут делать прививки, которые постепенно коронавирус изнутри съедят, добавил Песков.

Тему нападений половцев и печенегов Путин поднял 8 апреля на совещании с главами регионов по ситуации с COVID-19. Позднее украинский корреспондент попытался связать это с якобы имеющимися территориальными претензиями России, но Песков подчеркнул — Киевскую Русь из общей истории вычеркнуть невозможно.

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Автор: Илья Романович
#путин #песков #история россии #коронавирус #COVID-19

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