В «Патриоте» обсудили секрет Маска, перспективы «звездных войн» и «забытого» Гагарина

В чем успех Илона Маска, грозит ли человечеству глобальное противостояние в космосе и помнит ли молодежь Юрия Гагарина? На эти вопросы попытались ответить эксперты в преддверии российского Дня Космонавтики.

«Вы все придумали! Это неправда. Быть такого не может!» — возмутился летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев. - <…> Все знают, кто такой Гагарин, все знают, что такое День космонавтики, все знают, что Советский союз был первым в космосе. Я общаюсь с молодежью и, может быть, почаще, чем вы»

Слова космонавта немного смутили участников круглого стола о космосе в медиацентре «Патриот», но данные опроса указывают на печальную правду. Готовясь к мероприятию, корреспонденты ФАН интересовались у молодых людей, какая страна первой отправила человека в космос. Увы, далеко не все назвали имя Юрия Гагарина. Некоторые считают первопроходцами США и даже Великобританию.

Сураева поддержала руководитель проектов Федерации космонавтики России в СЗФО Ирина Исаева. Она признала, что поколение 20+ «немного выпало жизни» и не знает, что 12 апреля 1961 года Гагарин стал первым человеком в космосе. Но в будущее смотрит оптимистично.

«Дети, даже не школьники, а дошкольные группы уже интересуются космонавтикой. Если вы зададите этот вопрос первоклассникам: будет больше правильных ответов», — уверена Исаева.

А вот американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска знают практически все, заметили гости. И тут причина не столько в достижениях главы Tesla и основателя аэрокосмической компании SpaceX, сколько в рекламе.

«Действительно, есть поклонение тому, что делает Маск. Пиар-кампании этих проектов масштабные, они мирового уровня. Вы же понимаете: у нас на юге проходит конференция — Илон Маск присылает приветствие», — объяснила Исаева.

С коллегой согласился режиссер фильма о первом выходе в открытый космос «Время первых» Дмитрий Киселев. Он назвал Маска «эффективным менеджером», который создал сначала капитал, а сейчас романтично им распоряжается.

«Это то, что вдохновляет молодежь и дает ощущение, что можно чего-то добиться в жизни. Можно не брать государственные деньги, заработать их и тратить так, как ты хочешь сам», — отметил он.

Пока весь мир борется с пандемией, Маск готовится к грандиозному для SpaceX и всей планеты шагу — запуску первой пилотируемой ракеты Falcon 9 к МКС с астронавтами НАСА. Он запланирован на середину-конец мая.

Если запуск пройдет успешно, США станут второй страной после России, способной доставлять экипажи на орбиту Земли. Контракты с НАСА по транспортировке на МКС ежегодно приносят «Роскосмосу» до полумиллиарда долларов.

Но созданием «космического такси» планы бизнесмена не ограничиваются: после успешного запуска нового проекта Маск планирует начать разработку на Луне постоянной обитаемой базы для научных исследований. Она должна стать промежуточным звеном в достижении конечной цели американского энтузиаста — колонизации Марса.

У американского лидера не столь далекоидущие планы. Президент Дональд Трамп решил «приватизировать» Луну. Он подписал указ, в котором отказался признавать спутник Земли всеобщим достоянием человечества. В документе также прописана поддержка коммерческого освоения космоса.

«Вы что, не знаете, кто такой Трамп? Почитайте его Твиттер. Он может декларировать все, что угодно. Есть международное законодательство», — скептически оценил претензии Трампа Сураев

Между тем депутат не исключил, что в будущем конкуренция за космические ресурсы может обернуться «звездными войнами».

«Могут быть и какие-то космические войны, но это в далекой перспективе. Потому что изначально настроено так человечество, что воюет, к сожалению», — считает космонавт.

Для Киселева достижения США в космосе очевидны. Он призвал не верить конспирологическим теориям о том, что американцы срежиссировали высадку астронавтов «Аполлона-11» на Луну. Но заметил, что США уже тогда активно занимались саморекламой.

«Практически все исследования, что были в американской астронавтике, публиковалось в журналах. Советская отрасль всегда была закрыта», — напомнил он.

Сейчас «Роскомос» наверстывает упущенное. Главу госкорпорации Дмитрия Рогозина иногда сравнивают с Маском. Он активно ведет соцсети, шутит в Twitter. Достаточно вспомнить кампанию вокруг антропоморфного робота «Федора». За его космическим полетом на МКС следила огромная аудитория.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) August 27, 2019

Накануне Рогозин поспорил с Маском о конкуренции России и США в космосе. Глава «Роскосмоса» заявил, что РФ снизит стоимость пусковых услуг минимум на 30% и уточнил, что NASA переплачивают за пуск SpaceX в 1,5 — 4 раза. В ответ Маск написал, что ракеты его компании многоразовые на 80%, а российские не годятся для повторного использования. Рогозин парировал тем, что Россия не нуждается в указаниях США, которые ведут нечестную конкурентную игру с помощью санкций.

В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень https://t.co/kJFzlm809m — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 11, 2020

Дальнейшие перспективы России определены федеральной космической программой на 2016 — 2025 годы, напомнил летчик-космонавт Андрей Борисенко. Она предусматривает развитие пилотируемой космонавтики и полетов на околоземное пространство. Россия также возобновляет собственную Лунную программу. К 2021 году на спутник Земли отправят космический аппарат «Луна — 25».