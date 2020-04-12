Коронавирусная инфекция за минувшие сутки обнаружена в 52 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 52 регионах РФ, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заразившихся коронавирусом зарегистрировано в Москве. По данным на 12 апреля, там обнаружено 1306 случаев заболевания. Еще 278 случаев зарегистрировано в Подмосковье. В Санкт-Петербурге медики выявили у 69 человек COVID-19. Кроме того, в первой пятерке отмечается Мурманская область, там зафиксирован 61 случай заболевания. В Нижегородской области 42 человека заразились вирусом.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 30 апреля в РФ введен режим самоизоляции. В Москве мэр города Сергей Собянин ввел систему цифровых пропусков со следующей недели. Такие же правила будут распространяться и в Подмосковье.

По данным на 12 апреля, на территории Российской Федерации выявлены 15770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Последняя информация о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлена на портале стопкоронавирус.рф и обновляется ежедневно.