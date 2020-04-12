Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

 Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19

Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19
Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

 Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах

Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

Вострецов: властям РФ необходимо контролировать цены на продукты во время пандемии

 Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19

Американист Брутер: США нужна итальянская помощь в борьбе с COVID-19
Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

 Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах

Песков подчеркнул компетентность Путина в словах о печенегах и половцах
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
14:15   12 Апреля 2020
Общество

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки обнаружена в 52 регионах России

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки обнаружена в 52 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 52 регионах РФ, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заразившихся коронавирусом зарегистрировано в Москве. По данным на 12 апреля, там обнаружено 1306 случаев заболевания. Еще 278 случаев зарегистрировано в Подмосковье. В Санкт-Петербурге медики выявили у 69 человек COVID-19. Кроме того, в первой пятерке отмечается Мурманская область, там зафиксирован 61 случай заболевания. В Нижегородской области 42 человека заразились вирусом.      

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 30 апреля в РФ введен режим самоизоляции. В Москве мэр города Сергей Собянин ввел систему цифровых пропусков со следующей недели. Такие же правила будут распространяться и в Подмосковье.

По данным на 12 апреля, на территории Российской Федерации выявлены 15770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Последняя информация о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлена на портале стопкоронавирус.рф и обновляется ежедневно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #эпидемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...