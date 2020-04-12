Зеленский подготовил миллион долларов за разработку вакцины от коронавируса

Президент Украины готов дать миллион долларов за изобретение вакцины от коронавируса. Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Представитель Минздрава рассказал журналистам, что по просьбе президента он обратился к украинским академикам с предложением плотно заняться разработкой вакцины от коронавируса. В качестве вознаграждения Зеленский приготовил миллион долларов, отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что правительство Украины разработало бюджет страны, в котором предусмотрено финансирование ряда сфер, а также прописано создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 3,4 миллиарда долларов. Этот вариант бюджета не поддержал парламент страны, отправив документ на доработку.

По последним данным, на Украине зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 89 человек выздоровели, 83 пациента скончались.